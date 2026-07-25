Il Fenerbahçe ha smentito di aver presentato un'offerta di circa 100 milioni di euro per Rafael Leao. In un comunicato ufficiale, il club ha dichiarato che le notizie riguardanti il trasferimento e il costo totale sono false. La società turca non ha fornito ulteriori dettagli sul tema. La voce di una proposta così alta aveva circolato nei giorni scorsi, ma il club ha chiarito che non ci sono state offerte di questa entità.

"Le affermazioni secondo cui avremmo presentato un'offerta di circa 100 milioni di euro per Rafael Leao, comprensiva di costo del trasferimento e dello stipendio, sono false". Attraverso un comunicato, il Fenerbahce smentisce seccamente le cifre circolate sull'attaccante del Milan. "Nessuna offerta di questo tipo è stata presentata al giocatore o al suo club", ha proseguito nella nota il Fenerbahce, che non nega tuttavia un interessamento per il portoghese. Come riferito dal nostro Orazio Accomando, i turchi sono pronti a presentare una prima offerta al Milan per Leao: 5 milioni di prestito più 35 per l'obbligo di riscatto più bonus. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Cento milioni per Leao? Il Fenerbahce smentisce la maxi offerta con un comunicato

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