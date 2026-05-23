Paolo Maldini si trova a Istanbul per negoziare con il Fenerbahçe. La trattativa riguarda un possibile trasferimento di Maldini e include il tentativo di portare con sé anche Rafael Leao. Al momento, non sono stati annunci ufficiali o dettagli definitivi sui termini dell’accordo. La discussione si concentra sulle modalità di trasferimento e sulle condizioni contrattuali, ma non sono ancora stati definiti i passaggi successivi.

Il Fenerbahçe spinge per portare in dirigenza l'esperienza di Paolo Maldini. A tre anni dall'addio al Milan, il capitano sembrerebbe pronto a rimettersi in gioco e a Istanbul c'è qualcuno che farebbe carte false per ingaggiarlo. Per l'ex direttore tecnico del club, si tratterebbe della prima esperienza lontano da Milano: nella sua carriera, prima da giocatore e poi da dirigente, Maldini ha sempre e solo rappresentato i colori rossoneri. Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di calcio turco Yagiz Sabuncuoglu, il candidato alla presidenza del Fenerbahçe Hakan Safi avrebbe incontrato Paolo Maldini a Istanbul per convincerlo ad entrare a far parte della dirigenza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Maldini riparte dalla Turchia, trattativa avanzata con il Fenerbahçe: il piano per portare con lui anche Leao

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