Un intervento mai eseguito prima al mondo si è svolto presso l’ospedale Molinette di Torino: è stato realizzato un trapianto completo del segmento anteriore dell’occhio e della macula, la parte centrale della retina, da un occhio all’altro di una paziente che era cieca da cinque anni. L’operazione rappresenta una novità nella chirurgia oculistica, con l’obiettivo di ripristinare la vista. Si tratta di un procedimento che coinvolge entrambe le parti dell’occhio, effettuato in modo simultaneo.

Un intervento definito senza precedenti che apre una nuova frontiera nella chirurgia oculistica. All'ospedale Molinette di Torino è stato eseguito per la prima volta al mondo un trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina, la macula, da un occhio all'altro della stessa paziente. La donna, una sessantasettenne rimasta completamente cieca da oltre cinque anni, ha così recuperato la vista. Il doppio danno agli occhi e l'intuizione che ha reso possibile l'intervento La paziente aveva perso completamente la capacità visiva in seguito a un grave incidente stradale. Il trauma aveva provocato una lesione irreversibile del nervo ottico dell'occhio sinistro, impedendo la trasmissione degli stimoli luminosi al cervello, pur lasciando integre le altre strutture oculari. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

Segui gli aggiornamenti su Torino.

© Gazzettadelsud.it - Trapianto rivoluzionario alle Molinette di Torino: recupera la vista dopo cinque anni di cecità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Torino, recupera la vista dopo anni di cecità: eseguito il primo trapianto da un occhio all’altro

Leggi anche: Torino, donna cieca recupera la vista: svolto primo trapianto da occhio a occhio al mondo

Trapianto rivoluzionario alle Molinette di Torino: recupera la vista dopo cinque anni di cecitàUn intervento definito senza precedenti che apre una nuova frontiera nella chirurgia oculistica. All'ospedale Molinette di Torino è stato eseguito per la ... gazzettadelsud.it

Torino, trapianto da occhio a occhio e la paziente torna a vedere: è la prima volta al mondoFoto d'archivio Per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato ... msn.com