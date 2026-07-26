Torino donna cieca recupera la vista | svolto primo trapianto da occhio a occhio al mondo

Notizia in breve

Una donna non vedente ha riacquistato la vista grazie a un primo al mondo: un trapianto da occhio a occhio. L’intervento è stato realizzato presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. È la prima volta che si verifica un’operazione di questo tipo su una persona completamente cieca. La procedura ha coinvolto il trasferimento di un occhio donato a un paziente senza capacità visiva. La donna ha ripreso a distinguere alcune forme e luci dopo l’intervento.