Torino donna cieca recupera la vista | svolto primo trapianto da occhio a occhio al mondo
Una donna non vedente ha riacquistato la vista grazie a un primo al mondo: un trapianto da occhio a occhio. L’intervento è stato realizzato presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. È la prima volta che si verifica un’operazione di questo tipo su una persona completamente cieca. La procedura ha coinvolto il trasferimento di un occhio donato a un paziente senza capacità visiva. La donna ha ripreso a distinguere alcune forme e luci dopo l’intervento.
Per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie a un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. Per la prima volta nella storia della medicina, l'équipe della Clinica Oculistica universitaria dell'ospedale Molinette, guidata dal professor Michele Reibaldi, ha eseguito con successo un aotrapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina (la macula) da un occhio all'altro della stessa paziente. L'eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Segui gli aggiornamenti su Torino.
Notizie e thread social correlati
Torino, donna cieca recupera la vista: svolto primo autotrapianto dell'occhio al mondoUna donna non vedente ha recuperato la vista grazie al primo autotrapianto di occhio al mondo.
Leggi anche: Torino, recupera la vista dopo anni di cecità: eseguito il primo trapianto da un occhio all’altro
Donna cieca torna a vedere dopo un autotrapianto di occhioElena, 67 anni, ha recuperato la vista dopo oltre cinque anni di cecità. Intervento senza precedenti alle Molinette di Torino: trasferiti da un occhio all’altro cornea, tessuti oculari e per la prima ... rainews.it
Donna cieca recupera la vista con il trasloco biologico: l'intervento alle Molinette è un record del mondoA Torino, eseguito con successo un autotrapianto completo del segmento anteriore dell’occhio e della parte centrale della retina ... torinotoday.it