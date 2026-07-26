Torino recupera la vista dopo anni di cecità | eseguito il primo trapianto da un occhio all’altro

Da dayitalianews.com 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Torino è stato eseguito il primo trapianto di occhio da un lato all’altro. L’intervento ha permesso a un paziente di recuperare la vista dopo anni di cecità. L’operazione si è svolta presso la Città della Salute e rappresenta un possibile passo avanti per la chirurgia oculistica. Il procedimento ha coinvolto la rimozione di un occhio e il suo trapianto sull’altro lato. La riuscita dell’intervento apre nuove prospettive per chi soffre di cecità irreversibile.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Un risultato che potrebbe segnare una svolta nella storia dell’oftalmologia arriva da Torino. Presso la Città della Salute e della Scienza, l’équipe della Clinica Oculistica universitaria dell’ospedale Molinette ha realizzato il primo intervento al mondo di autotrapianto completo da un occhio all’altro, permettendo a una donna di tornare a vedere dopo oltre cinque anni di cecità totale. Un’operazione mai eseguita prima. La protagonista è Elena, 67 anni, che aveva perso completamente la vista in seguito a un grave incidente stradale. Il trauma aveva distrutto il nervo ottico dell’occhio sinistro, rendendolo incapace di trasmettere le immagini al cervello, ma lasciando intatte molte strutture oculari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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