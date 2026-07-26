Nella notte tra il 25 e il 26 luglio si è verificato un incidente sulla strada provinciale 88 tra Giovinazzo e Bitonto, in provincia di Bari. Due auto si sono scontrate, causando una vittima e sei feriti, tra cui tre bambine. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente nella notte sulla provinciale tra Giovinazzo e Bitonto. Tragico incidente stradale nella notte (25 e 26 luglio) sulla Strada Provinciale 88, nel tratto che collega Giovinazzo e Bitonto, in provincia di Bari. Per cause ancora in fase di accertamento, due automobili si sono scontrate violentemente, provocando un bilancio drammatico: una donna di circa 70 anni ha perso la vita, mentre altre sei persone sono rimaste ferite, tra cui tre bambine. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Le condizioni delle tre bambine ferite. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragico scontro tra due auto nel Barese: una vittima e sei feriti, coinvolte anche tre bambine

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