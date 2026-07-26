Un'auto si è scontrata con un'altra sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo, nella notte tra domenica e lunedì. Una donna è deceduta e sei persone sono rimaste ferite, tra cui tre bambini. L'incidente è avvenuto intorno all’una di notte in direzione Foggia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La polizia sta indagando sulle cause dello scontro.

Un morto e sei feriti, tra i quali tre ragazzini. È questo il bilancio dell'incidente avvenuto, intorno all'una di notte di domenica 26 luglio, sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo, nel Barese, in direzione Foggia. La vittima è una donna che viaggiava a bordo dell'auto su cui c'erano anche i tre figli e un uomo. Gli altri due feriti erano a bordo della seconda macchina coinvolta nell'incidente. Per la donna sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Dei feriti, i bambini sono stati trasportati dall'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, i tre adulti invece al Policlinico e al Di Venere. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Incidente nella notte tra Bitonto e Giovinazzo. Due auto si scontrano, muore una donna. Tra i sei feriti anche i tre figli della vittima

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incidente nella notte tra Bitonto e Giovinazzo. Due auto si scontrano, muore una donna. Tra i sei feriti anche tre bambiniNella notte tra domenica e lunedì si è verificato uno scontro tra due auto sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo, nel Barese.

Incidente nella notte tra due auto: morta una donna, sei i feriti: tre bambini in ospedaleNella notte tra due auto sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo, nel Barese, si è verificato un incidente che ha causato un morto e sei feriti.

Temi più discussi: Grave incidente nella notte tra Bitonto e Giovinazzo: morta una donna, sei feriti; Incidenti nella notte a Genova: frontale tra bici elettrica e auto, scontro moto-auto; Violento schianto sulla Provinciale a lago: 4 giovani coinvolti e soccorsi all'opera; Camion carico di polli si ribalta sull'A7: autostrada chiusa e traffico in tilt dopo l'incidente. Coda di 10 km.

Incidente nella notte tra Bitonto e Giovinazzo. Due auto si scontrano, muore una donna. Tra i sei feriti anche tre bambini x.com

Incidente nella notte tra Bitonto e Giovinazzo. Due auto si scontrano, muore una donna. Tra i sei feriti anche tre bambiniLo schianto attorno all'una, le vetture procedevano in direzione Foggia. I minori ricoverati all'ospedale Pediatrico di Bari, gli altri feriti al Policlinico e al Di Venere ... msn.com

Tragedia della strada nella notte, un morto e sei feritiTragedia della strada nella notte. È di un morto e sei feriti, di cui tre minorenni, il bilancio dell’incidente avvenuto, intorno all’una, sulla strada tra Bitonto a Giovinazzo, nel Barese, in direzio ... zoom24.it