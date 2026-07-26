Un incidente stradale avvenuto intorno all’una di notte tra domenica 26 luglio e lunedì 27 sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo, in provincia di Bari, ha causato un morto e sei feriti, tra cui tre minori. Due auto sono rimaste coinvolte nello scontro. I soccorsi sono intervenuti sul posto, ma una persona ha perso la vita. Gli altri feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure.

È di un morto e sei feriti, di cui tre minorenni, il bilancio dell'incidente avvenuto, intorno all'una della notte di domenica 26 luglio, sulla strada tra Bitonto a Giovinazzo, nel Barese, in direzione Foggia. La vittima è una donna che viaggiava a bordo dell'auto su cui c'erano anche i tre figli e un uomo. Gli altri due feriti erano a bordo della seconda macchina coinvolta nell'incidente. Per la donna sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Dei feriti, i bambini sono stati trasportati dall'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, i tre adulti invece al Policlinico e al Di Venere. Le auto coinvolte nell'incidente, sono state sequestrate. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Scontro tra due auto nel Barese: un morto e sei feriti, anche tre minori

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ISTv NEWS - 22/06/2026 - INCIDENTE

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