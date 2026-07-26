Un incidente tra due auto si è verificato intorno all’una della notte tra ieri e oggi sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo, nel Barese. Una donna ha perso la vita e sei persone sono rimaste ferite, tra cui tre minorenni, tra cui una bambina di quattro mesi, una di sette anni e una di quattro anni e mezzo. La strada era in direzione Foggia.

È di un morto e sei feriti, di cui tre minorenni (una bambina di appena 4 mesi e altre due di 7 anni e 4 anni e mezzo), il bilancio dell’incidente avvenuto, intorno all’una della scorsa notte, sulla strada tra Bitonto a Giovinazzo, nel Barese, in direzione Foggia. La vittima è una donna di 70 anni circa che viaggiava in auto con alcuni familiari, tra cui le tre minori che sono in ospedale. La bambina di quattro mesi è ricoverata nel reparto di Neurochirurgia del Policlinico di Bari: è in osservazione per alcune fratture craniche, con lei è ricoverata la mamma per assisterla, non ferita. Un’altra bambina di 7 anni si trova nel reparto di Pediatria dell’ospedale Giovanni XXIII di Bari con infrazioni costali e l’altra di 4 anni e mezzo ha riportato una frattura della clavicola, contusioni epatica e polmonare bilaterale. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Tragico incidente tra due auto: morta una donna e sei feriti (tre sono minorenni, tra cui una bimba di 4 mesi). È accaduto nel Barese

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