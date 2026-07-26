Un incidente stradale tra due vetture si è verificato intorno all’una della notte tra Bitonto e Giovinazzo, nel Barese. Una donna ha perso la vita, mentre sei persone sono rimaste ferite, tra cui tre bambini che sono stati trasportati in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e il soccorso.

E' di un morto e sei feriti, di cui tre bambini, il bilancio dell'incidente avvenuto, intorno all'una della scorsa notte, sulla strada tra Bitonto a Giovinazzo, nel Barese, in direzione Foggia. La vittima è una donna che viaggiava a bordo dell'auto su cui c'erano anche i tre bambini e un uomo. Gli altri due feriti erano a bordo della seconda macchina coinvolta nell'incidente. Per la donna sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Dei feriti, i bambini sono stati trasportati dall'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, i tre adulti invece al Policlinico e al Di Venere. Le auto coinvolte nell'incidente, sono state sequestrate. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Incidente tra due auto: morta una donna, sei i feriti: tre bambini in ospedale

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