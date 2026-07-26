tragedia nel lago in aiuto del figlio si tuffa e sparisce

Un turista dei Paesi Bassi è morto annegato nel lago di Como, vicino a Menaggio, mentre cercava di salvare il figlio sedicenne in difficoltà in acqua. Insieme ad altri bagnanti, aveva fatto un giro in gommone prima di tuffarsi. Il padre si è immerso per soccorrere il ragazzo, ma è scomparso sott’acqua. I soccorritori intervenuti sul posto hanno recuperato il corpo senza vita. La vittima aveva circa 40 anni.

MENAGGIO (Como) Il lago di Como, il giro in gommone, i tuffi. Una giornata perfetta, di quelle da postare sui social. Poi la tragedia. Un turista dei Paesi Bassi ieri è morto annegato ad alcuni metri della riva nella zona di Menaggio per salvare il figlio sedicenne in difficoltà in acqua. Gli altri due figli più piccoli, di 8 e 6 anni, lo hanno visto inabissarsi senza più riemergere. Mattheus Gosseling aveva 45 anni e abitava a Enschede, città dei Paesi Bassi al confine con la Germania. Mattheus aveva noleggiato una barca per una mini crociera durante le vacanze in Italia sul lago di Como. Il figlio più grande si è tuffato per una nuotata, ma faticava a stare a galla, così si è buttato anche il papà per aiutarlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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