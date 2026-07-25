si tuffa nel lago como per salvare il figlio disperso un 44enne

Un uomo di 44 anni olandese è disperso nel lago di Como dopo essersi tuffato per salvare uno dei tre figli in difficoltà. L'incidente è avvenuto vicino a Menaggio, dove l’uomo si è immerso in acqua. Le ricerche sono ancora in corso. Nessuno dei figli è stato riferito ferito. La zona è sotto sorveglianza delle forze di soccorso.

AGI - Un uomo di 44 anni olandese è disperso nel lago di Como all'altezza di Menaggio dopo essersi tuffato in acqua per soccorrere uno dei tre figli che si trovava in difficoltà. E' successo poco dopo le 12.30. A bordo della barca c'erano gli altri figli del 44enne che hanno allertato l'attenzione di alcuni pescatori di passaggio. Quest'ultimi hanno estratto dall'acqua il ragazzo ma non sono riusciti a individuare il padre. Da un paio d'ore sono al lavoro per le operazioni di ricerca i Vigili del fuoco e la Guardia costiera. . 🔗 Leggi su Agi.it

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Disperso dalla tarda mattinata di oggi, nelle acque del lago di Como, un turista olandese che aveva preso a noleggio una barca con i tre figli, tuffandosi con uno di loro. Il ragazzo sedicenne è stato salvato da un'imbarcazione di passaggio #ANSA x.com

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