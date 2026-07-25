Si tuffa per salvare il figlio nel lago di Como e non riemerge più | continuano senza sosta le ricerche del turista

Un uomo si è tuffato nel lago di Como per soccorrere il figlio, ma non è più tornato in superficie. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso, con imbarcazioni e sommozzatori che scandagliano le acque. La famiglia del disperso attende notizie, mentre le squadre di soccorso continuano a cercare senza sosta nel tratto interessato. La scomparsa è avvenuta in una zona frequentata da turisti.

Continuano le ricerche del turista scomparso nelle acque del lago di Como: si era tuffato per aiutare il figlio, ma non è mai riemerso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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TRAGEDIA NEL LAGO DI COMO: SI TUFFA PER SALVARE IL FIGLIO 16ENNE E NON RIEMERGE. RICERCHE IN CORSO

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Lago di Como, si tuffa per salvare il figlio ma non riemerge più: turista dispersoUn turista olandese si è tuffato nel lago di Como per salvare il figlio e non è più riemerso.

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