Tragedia nel cantiere del Camp Nou morto un operaio | il Barcellona promette sostegno alla famiglia

Notizia in breve

Un operaio di 54 anni è morto in un incidente avvenuto nel cantiere dello Spotify Camp Nou. Il club ha commentato il fatto esprimendo cordoglio e annunciando supporto alla famiglia. Le autorità stanno conducendo le indagini per accertare le cause dell’incidente. La tragedia riguarda il cantiere legato ai lavori di ristrutturazione dello stadio. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle circostanze dell’accaduto.