Tragedia nel cantiere del Camp Nou morto un operaio | il Barcellona promette sostegno alla famiglia
Un operaio di 54 anni è morto in un incidente avvenuto nel cantiere dello Spotify Camp Nou. Il club ha commentato il fatto esprimendo cordoglio e annunciando supporto alla famiglia. Le autorità stanno conducendo le indagini per accertare le cause dell’incidente. La tragedia riguarda il cantiere legato ai lavori di ristrutturazione dello stadio. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle circostanze dell’accaduto.
Il Barcellona ha espresso il proprio cordoglio dopo la morte di un operaio di 54 anni nel cantiere dello Spotify Camp Nou. Intanto proseguono le indagini per chiarire le cause dell'incidente che ha sconvolto il progetto di ristrutturazione dello stadio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Incidente durante i lavori di ristrutturazione al Camp Nou, morto un operaioDurante i lavori di ristrutturazione al Camp Nou, un operaio di 54 anni è morto dopo aver subito un violento colpo alla testa.
Temi più discussi: Barcellona, tragedia nel cantiere del Camp Nou: muore un operaio di 54 anni; Tragedia a Barcellona, drammatico incidente sul lavoro al cantiere dello Spotify Camp Nou: muore un operaio 54enne; Tragedia a Barcellona drammatico incidente sul lavoro al cantiere dello Spotify Camp Nou | muore un operaio 54enne; Lavoratore muore durante la riqualificazione del Nou Camp mentre Barcellona piange la perdita.
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