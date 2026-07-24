Durante i lavori di ristrutturazione al Camp Nou, un operaio di 54 anni è morto dopo aver subito un violento colpo alla testa. L'incidente è avvenuto mentre si trovava su una piattaforma elevatrice impegnato in operazioni di pittura. Un movimento improvviso della piattaforma ha causato l'urto fatale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha avviato un'indagine sull'accaduto.

Un operaio di 54 anni ha perso la vita al Camp Nou di Barcellona durante i lavori di ristruttuazione dell'impianto. L'uomo ha ricevuto un violento colpo alla testa mentre procedeva a lavori di pittura posto su una piattaforma sollevatrice, un brusco movimento della stessa l'avrebbe portato a un urto rivelatosi fatale. Gli agenti di polizia, i Mossos d'Esquadra e i medici si sono recati in fretta sulla scena dell'incidente, per constatare quanto accaduto e cercare di soccorrere il lavoratore, purtroppo senza successo. Gli stessi Mossos d'Esquadra hanno provveduto a segnalare e denunciare tutto al tribunale investigativo di turno e al Dipartimento dell'Impresa e del Lavoro per l'apertura di una inchiesta volta a individuare la dinamica ed eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Incidente durante i lavori di ristrutturazione al Camp Nou, morto un operaio

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