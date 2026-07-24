Tragedia a Barcellona drammatico incidente sul lavoro al cantiere dello Spotify Camp Nou | muore un operaio 54enne
Un operaio di 54 anni è morto durante i lavori di ristrutturazione dello Spotify Camp Nou a Barcellona. L’incidente si è verificato nel cantiere dedicato ai lavori di ampliamento e restauro dell’impianto. Le autorità locali hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. La morte dell’operaio è avvenuta durante le operazioni di cantiere, senza ulteriori dettagli disponibili al momento.
Tragedia a Barcellona, operaio 54enne muore durante i lavori di ristrutturazione del Camp Nou. Dramma in Spagna nella giornata odierna, dove un grave incidente sul lavoro ha insanguinato il cantiere dedicato ai lavori di ristrutturazione dello Spotify Camp Nou, lo storico impianto del Barcellona. A perdere la vita è stato un operaio di 54 anni, rimasto vittima di un violento impatto mentre si trovava al lavoro all’interno dell’area interessata dai complessi interventi di riqualificazione dello stadio blaugrana. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo La dinamica dell’incidente e i primi soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dall’ agenzia EFE, l’uomo sarebbe stato violentemente colpito durante lo svolgimento delle sue mansioni all’interno del cantiere nel corso del pomeriggio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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