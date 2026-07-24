Tragedia a Barcellona drammatico incidente sul lavoro al cantiere dello Spotify Camp Nou | muore un operaio 54enne

Notizia in breve

Un operaio di 54 anni è morto durante i lavori di ristrutturazione dello Spotify Camp Nou a Barcellona. L’incidente si è verificato nel cantiere dedicato ai lavori di ampliamento e restauro dell’impianto. Le autorità locali hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. La morte dell’operaio è avvenuta durante le operazioni di cantiere, senza ulteriori dettagli disponibili al momento.