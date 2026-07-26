Traffico Roma del 26-07-2026 ore 20 | 30

Da romadailynews.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il traffico a Roma domenica 26 luglio alle 20:30 è intenso sulle principali strade che portano al Litorale, con la via Aurelia che registra code. La giornata è caratterizzata da un bollino rosso, con congestione evidente sulle arterie principali verso le spiagge. Le autorità segnalano rallentamenti e lunghe file di veicoli in transito. La situazione si mantiene critica nelle ore serali, con traffico molto sostenuto e tempi di percorrenza aumentati.

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Luceverde Roma domenica 26 luglio giornata da bollino rosso sulle principali arterie che conducono verso le spiagge del Litorale Quindi so Aurelia Cristoforo Colombo e Pontina al Trieste fino al 13 agosto lavori in viale Eritrea con chiusura della strada tra via Lucrino a via Lago di Lesina In quest'ultima direzione attenzione alla segnaletica proseguono i lavori sulla via Ardeatina la strada lo ricordiamo è transitabile a senso unico alternato tra via della Fotografia via di Grotta Perfetta è frequente la formazione di code in caso di traffico intenso al Circo Massimo prosegue la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma questa sera la... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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