Traffico Roma del 07-07-2026 ore 20 | 30

Da romadailynews.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 20:30 del 7 luglio 2026, si registrano lunghe code in uscita da Roma sulla via Salaria, nei pressi della motorizzazione civile. La situazione del traffico è congesta in quella zona, causando rallentamenti e file. Non sono segnalati incidenti o altre cause specifiche. La circolazione resta critica in questa strada, con possibili ripercussioni sui flussi veicolari circostanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Luceverde Roma Buonasera e ben Trovati segnaliamo al momento lunghe Code in uscita da Roma sulla via Salaria all'altezza della motorizzazione civile questo causa della chiusura al traffico di entrambe le carreggiate Per consentire i lavori al cavalcavia di conseguenza fino al 18 luglio il traffico viene indirizzato sulle rampe laterali dello stesso cavalcavia altre si incontrano in via del Foro Italico tratto nord della tangenziale code Dunque In entrambe le direzioni causate da un incidente tra Tor di Quinto e la Salaria tempi di percorrenza irregolari al momento lungo l'intero percorso del raccordo anulare passiamo Dunque ai lavori in... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

traffico roma del 07 07 2026 ore 20 30
© Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-07-2026 ore 20:30
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Nel traffico di Roma

Video Nel traffico di Roma

Notizie e thread social correlati

Traffico Roma del 07-07-2026 ore 07:30Alle 7:30 di questa mattina, il traffico a Roma è molto intenso, con code che partono dall'anello del raccordo anulare e si estendono all’interno...

Traffico Roma del 07-05-2026 ore 07:30Alle prime ore del 7 maggio 2026, alle 7:30, il traffico a Roma risultava intenso sul Grande Raccordo Anulare.

Temi più discussi: Incendio a Roma, traffico in tilt e viabilità modificata: strada chiusa e bus deviati; Rally Roma Capitale, il 4 luglio chiusure al traffico per le prove speciali: ecco strade e orari; Traffico Roma del 02-07-2026 ore 20 | 30; Traffico Roma del 07-07-2026 ore 07 | 30.

traffico roma del traffico roma del 07Traffico Roma del 07-07-2026 ore 19:30Luceverde Roma Buonasera e ben Trovati segnaliamo al momento lunghe Code in uscita da Roma sulla via Salaria all'altezza della motorizzazione civile ... romadailynews.it

traffico roma del traffico roma del 07Traffico Lazio del 07-07-2026 ore 17:30Luceverde Lazio Buon pomeriggio segnaliamo al momento Code in uscita da Roma sulla via Salaria all'altezza della motorizzazione civile fino al 18 ... romadailynews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web