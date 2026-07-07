Traffico Roma del 07-07-2026 ore 20 | 30
Alle 20:30 del 7 luglio 2026, si registrano lunghe code in uscita da Roma sulla via Salaria, nei pressi della motorizzazione civile. La situazione del traffico è congesta in quella zona, causando rallentamenti e file. Non sono segnalati incidenti o altre cause specifiche. La circolazione resta critica in questa strada, con possibili ripercussioni sui flussi veicolari circostanti.
Luceverde Roma Buonasera e ben Trovati segnaliamo al momento lunghe Code in uscita da Roma sulla via Salaria all'altezza della motorizzazione civile questo causa della chiusura al traffico di entrambe le carreggiate Per consentire i lavori al cavalcavia di conseguenza fino al 18 luglio il traffico viene indirizzato sulle rampe laterali dello stesso cavalcavia altre si incontrano in via del Foro Italico tratto nord della tangenziale code Dunque In entrambe le direzioni causate da un incidente tra Tor di Quinto e la Salaria tempi di percorrenza irregolari al momento lungo l'intero percorso del raccordo anulare passiamo Dunque ai lavori in... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Nel traffico di Roma
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Ma per collegarti la fibra i tecnici a quale divinità malevola del caos si devono rivolgere? reddit