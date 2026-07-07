Traffico Roma del 07-07-2026 ore 20 | 30

Notizia in breve

Alle 20:30 del 7 luglio 2026, si registrano lunghe code in uscita da Roma sulla via Salaria, nei pressi della motorizzazione civile. La situazione del traffico è congesta in quella zona, causando rallentamenti e file. Non sono segnalati incidenti o altre cause specifiche. La circolazione resta critica in questa strada, con possibili ripercussioni sui flussi veicolari circostanti.