Traffico Roma del 26-07-2026 ore 07 | 30

Alle 7:30 di mercoledì mattina, il traffico sulla rete autostradale principale della città era intenso, con code e rallentamenti evidenti. Le principali arterie stradali mostrano un flusso veicolare molto sostenuto rispetto alle giornate normali, segnalando un aumento delle partenze di fine luglio. La situazione si concentra soprattutto sulle direttrici verso le destinazioni di vacanza, con traffico congestionato già nelle prime ore del mattino.

Luceverde Lazio trovati ultimo fine settimana di luglio all'insegna delle grandi partenze traffico sostenuto sulle principali strade e autostrade soprattutto lungo le direttrici verso le di villeggiatura nel Lazio si aggiunge anche il traffico dei tanti pendolari del mare nel fine settimana sono numerosi gli spostamenti verso le spiagge del Litorale con particolare attenzione alle principali direttrici in uscita dalla capitale E dai centri urbani verso la costa dalla Pontina al Aurelia dalla Roma Civitavecchia alla via Flacca per agevolare le partenze sono in vigore le limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti previsti per il fine... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Nel traffico di Roma

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