Traffico Roma del 26-07-2026 ore 19 | 30

Domenica 26 luglio alle 19:30, il traffico a Roma era molto intenso sulle principali strade che portano verso il Litorale. La situazione più critica si verificava sulla via Aurelia, con code e rallentamenti visibili lungo tutto il percorso. La giornata ha registrato un livello di congestione elevato, tipico delle domeniche estive con alta affluenza di veicoli diretti alle spiagge.

Luceverde Roma domenica 26 luglio giornata da bollino rosso sulle principali arterie che conducono verso le spiagge del Litorale Quindi so Aurelia Cristoforo Colombo il Pontina al Trieste fino al 13 agosto lavori in viale Eritrea con chiusura della strada tra via Lucrino e via Lago di Lesina In quest'ultima direzione attenzione alla segnaletica proseguono i lavori sulla via Ardeatina la strada lo ricordiamo è transitabile a senso unico alternato tra via della Fotografia via di Grotta Perfetta è frequente la formazione di code in caso di traffico intenso al Circo Massimo prosegue la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma questa sera la... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Nel traffico di Roma

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