Il 7 luglio 2026 alle 19:30, sulla via Salaria in uscita da Roma, si sono formate lunghe code all'altezza della motorizzazione civile. La circolazione nella zona risulta rallentata, con veicoli fermi o a passo d’uomo. Non sono stati segnalati incidenti o blocchi specifici, ma il traffico risulta congestionato in quella parte della città. La situazione potrebbe influire sugli spostamenti dei veicoli in uscita dalla capitale.

Luceverde Roma Buonasera e ben Trovati segnaliamo al momento lunghe Code in uscita da Roma sulla via Salaria all'altezza della motorizzazione civile questo causa della chiusura al traffico di entrambe le carreggiate Per consentire i lavori al cavalcavia di conseguenza fino al 18 luglio il traffico viene indirizzato sulle rampe laterali dello stesso cavalcavia altre si incontrano in via del Foro Italico tratto nord della tangenziale code Dunque In entrambe le direzioni causate da un incidente tra Tor di Quinto e la Salaria tempi di percorrenza irregolari al momento lungo l'intero percorso del raccordo anulare passiamo Dunque ai lavori in... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-07-2026 ore 19:30

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nel traffico di Roma

Notizie e thread social correlati

Traffico Roma del 07-07-2026 ore 07:30Alle 7:30 di questa mattina, il traffico a Roma è molto intenso, con code che partono dall'anello del raccordo anulare e si estendono all’interno...

Traffico Roma del 07-05-2026 ore 07:30Alle prime ore del 7 maggio 2026, alle 7:30, il traffico a Roma risultava intenso sul Grande Raccordo Anulare.

Temi più discussi: Incendio a Roma, traffico in tilt e viabilità modificata: strada chiusa e bus deviati; Rally Roma Capitale, il 4 luglio chiusure al traffico per le prove speciali: ecco strade e orari; Traffico Roma del 02-07-2026 ore 20 | 30; Traffico Roma del 07-07-2026 ore 07 | 30.

Leggi la notizia : Chiusure notturne Traforo A24: caos in arrivo per il traffico romano? - Le chiusure notturne del Traforo A24 verso Roma preoccupano pendolari e residenti, con il rischio di peggiorare il… lacronacadiroma.it/2026/07/trafor… #TraforoA24 #Traffi x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 19:40Astral infomobilità ti saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo in carreggiata esterna code a tratti tra la Roma e la diramazione Roma sud e mentre ... romadailynews.it

Traffico Roma del 07-07-2026 ore 07:30Luceverde Roma in questo momento i flussi di traffico sono decisamente alti a Roma dall' anello del raccordo anulare all'interno del tessuto ... romadailynews.it

Ma per collegarti la fibra i tecnici a quale divinità malevola del caos si devono rivolgere? reddit