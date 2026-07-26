Traffico Roma del 26-07-2026 ore 18 | 30

Alle 18:30 del 26 luglio, le strade del Lazio erano molto congestionate, con il traffico intenso su molte arterie principali. Tra le 7 e le 22, i mezzi pesanti sono stati bloccati, causando ulteriori rallentamenti. Le uscite autostradali più trafficate si trovavano vicino alle grandi città, e molte strade secondarie mostravano code e rallentamenti significativi. Il traffico si presentava compatto e difficile da gestire in questa giornata da bollino rosso.

Luceverde Lazio Bentrovati all'ascolto domenica 26 luglio giornata da bollino rosso sulle strade del Lazio Fermi mezzi pesanti tra le 7 e le 22 sull'intera rete viaria Nazionale Salvo i casi autorizzati dalla legge i maggiori flussi di traffico in questa domenica naturalmente lungo Autosole tra Roma e Orte sull'intero percorso della Roma Napoli sulla Roma Civitavecchia con il grosso degli spostamenti a ridosso delle spiagge del litorale laziale quindi su Aurelia Pontina a chi è Flacca fino al 7 settembre Anas sospenderà o chiuderà al 83% dei Cantieri stradali presenti sul territorio nazionale lo scopo è quello di agevolare gli spostamenti... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Canta nel traffico di Roma all'interno del furgone

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