Luceverde Lazio Buon pomeriggio segnaliamo al momento Code in uscita da Roma sulla via Salaria all'altezza della motorizzazione civile fino al 18 luglio Vi ricordo che questa rimane chiusa nelle due direzioni per consentire i lavori al cavalcavia e il traffico viene indirizzato sulle rampe laterali dello stesso cavalcavia Cerco siamo ora sulla via Aurelia dove si mangia su carreggiata è ridotta e tra Malagrotta e Castel di Guido nelle due direzioni per lavori dalle 6 alle 16 e anche qui fino al prossimo 18 luglio in provincia di Latina è chiusa la via Sabaudia e Terracina per lavori fino al 7 agosto è sempre in zona sulla via Pontina al... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-07-2026 ore 18:30

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nel traffico di Roma

Notizie e thread social correlati

Traffico Roma del 07-07-2026 ore 07:30Alle 7:30 di questa mattina, il traffico a Roma è molto intenso, con code che partono dall'anello del raccordo anulare e si estendono all’interno...

Traffico Roma del 07-05-2026 ore 07:30Alle prime ore del 7 maggio 2026, alle 7:30, il traffico a Roma risultava intenso sul Grande Raccordo Anulare.

Temi più discussi: Incendio a Roma, traffico in tilt e viabilità modificata: strada chiusa e bus deviati; Rally Roma Capitale, il 4 luglio chiusure al traffico per le prove speciali: ecco strade e orari; Traffico Roma del 02-07-2026 ore 20 | 30; Traffico Roma del 07-07-2026 ore 07 | 30.

Leggi la notizia : Chiusure notturne Traforo A24: caos in arrivo per il traffico romano? - Le chiusure notturne del Traforo A24 verso Roma preoccupano pendolari e residenti, con il rischio di peggiorare il… lacronacadiroma.it/2026/07/trafor… #TraforoA24 #Traffi x.com

Traffico Lazio del 07-07-2026 ore 17:30Luceverde Lazio Buon pomeriggio segnaliamo al momento Code in uscita da Roma sulla via Salaria all'altezza della motorizzazione civile fino al 18 ... romadailynews.it

Traffico Roma del 07-07-2026 ore 07:30Luceverde Roma in questo momento i flussi di traffico sono decisamente alti a Roma dall' anello del raccordo anulare all'interno del tessuto ... romadailynews.it

Ma per collegarti la fibra i tecnici a quale divinità malevola del caos si devono rivolgere? reddit