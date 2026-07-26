Traffico Roma del 26-07-2026 ore 16 | 30

Notizia in breve

Alle 16:30 di domenica 26 luglio, le arterie principali verso il Litorale, come l'Aurelia, sono state caratterizzate da traffico intenso e code. La giornata è stata classificata come bollino rosso, con congestione su molte strade che portano alle spiagge. La situazione ha provocato rallentamenti e lunghe attese lungo le principali vie di collegamento. Nessun incidente segnalato, ma le condizioni di traffico sono risultate molto complicate nelle ore pomeridiane.