Traffico Roma del 26-07-2026 ore 16 | 30

Da romadailynews.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 16:30 di domenica 26 luglio, le arterie principali verso il Litorale, come l'Aurelia, sono state caratterizzate da traffico intenso e code. La giornata è stata classificata come bollino rosso, con congestione su molte strade che portano alle spiagge. La situazione ha provocato rallentamenti e lunghe attese lungo le principali vie di collegamento. Nessun incidente segnalato, ma le condizioni di traffico sono risultate molto complicate nelle ore pomeridiane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Luce Verde Roma domenica 26 luglio giornata da bollino rosso sulle principali arterie che conducono verso le spiagge del Litorale quindi sono Aurelia Cristoforo Colombo e Pontina al Trieste fino al 13 agosto lavori in viale Eritrea con chiusura della strada tra via Lucrino e via Lago di Lesina In quest'ultima direzione attenzione alla segnaletica proseguono i lavori sulla via Ardeatina la strada lo ricordiamo è transitabile a senso unico alternato tra via della Fotografia via di Grotta Perfetta è frequente la formazione di code in caso di traffico intenso al Circo Massimo prosegue la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma questa sera... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Nel traffico di Roma

Video Nel traffico di Roma

Notizie e thread social correlati

Traffico Roma del 26-07-2026 ore 07:30Alle 7:30 di mercoledì mattina, il traffico sulla rete autostradale principale della città era intenso, con code e rallentamenti evidenti.

Traffico Roma del 07-07-2026 ore 16:30Alle 16:30 del 7 luglio 2026 si segnala un incidente all'incrocio tra via di Tor Tre Teste e via Di.

Argomenti più discussi: Roma: esodo estivo, scatta il primo weekend da bollino rosso; Previsioni traffico del 24-26 luglio 2026: le strade da bollino rosso; Comunicati di Viabilità Italia; Traffico, weekend del 25 e 26 luglio da bollino rosso: le previsioni per strade e autostrade.

traffico roma del traffico roma del 26Previsioni traffico weekend 24, 25, 26, 27 luglio: i bollini del fine settimanaCon l'arrivo del caldo e dell'estate aumentano gli spostamenti sulle principali arterie italiane. Ecco le previsioni del traffico per il weekend ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web