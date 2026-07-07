Alle 16:30 del 7 luglio 2026 si segnala un incidente all'incrocio tra via di Tor Tre Teste e via Di. La segnalazione proviene dal servizio di infomobilità di Roma, gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità. La strada potrebbe essere interessata da rallentamenti o deviazioni a causa dell'evento. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle conseguenze o sulla presenza di feriti.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incidente concludi su via di Tor Tre Teste incrocio con via Di Casa Calda sempre per incidente rallentamenti su Corso di Francia altezza via Girolamo Boccardo da oggi e per un lungo periodo nel quartiere Fleming chiusa per lavori Piazza Monteleone di Spoleto tra via di Bevagna e via Città della Pieve fino al 18 luglio resta chiusa la via Salaria nelle due direzioni per lavori all'altezza del cavalcavia della motorizzazione civile il traffico viene deviato sulle rampe laterali del viadotto stesso inevitabili rallentamenti nelle ore di maggior traffico è sempre lavori fino al 30 di Settembre è chiusa anche via dei Due Ponti all'altezza di via Di Vito Sinisi e questo per lavori di bonifica all'impianto idrico https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-07-2026 ore 16:30

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