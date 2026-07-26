Traffico Roma del 26-07-2026 ore 14 | 30

Domenica 26 luglio, alle 14:30, il traffico a Roma presenta code intense sulle principali arterie verso le spiagge del Litorale. La situazione più critica si registra sulla Aurelia, con rallentamenti e congestioni lungo tutto il percorso. Il bollino rosso caratterizza le strade più trafficate, indicando un elevato volume di veicoli in transito. La circolazione è rallentata anche su altre arterie principali dirette verso le località balneari.

Luceverde Roma domenica 26 luglio giornata da bollino rosso sulle principali arterie che conducono verso le spiagge del Litorale Quindi so Aurelia Cristoforo Colombo il Pontina al Trieste fino al 13 agosto lavori in viale Eritrea con chiusura della strada tra via Lucrino e via Lago di Lesina In quest'ultima direzione attenzione alla segnaletica proseguono i lavori sulla via Ardeatina la strada lo ricordiamo è transitabile a senso unico alternato tra via della Fotografia via di Grotta Perfetta è frequente la formazione di code in caso di traffico intenso al Circo Massimo prosegue la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma questa sera la... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Nel traffico di Roma

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