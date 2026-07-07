Alle 14:30 del 7 luglio 2026, il traffico sulla via Ponte di Nona a Roma è stato riaperto dopo un grave incidente che aveva causato blocchi e rallentamenti. La strada, chiusa al traffico per diverse ore, è stata riaperta questa sera. La circolazione si è progressivamente normalizzata, mentre le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo dell’incidente. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sui feriti.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità è aperta al traffico via Ponte di Nona dopo il grave incidente di questa mattina che ha comportato la chiusura della strada nel corso della mattinata Intanto è chiusa per lavori via Ischia di Castro le lezioni sono indicate sul posto nel Municipio XV sono iniziati i cantieri in via Isola Farnese in via dei Due Ponti e in via di Valle Muricana in corso di sosta e chiusure alla circolazione proseguirà sino al 18 luglio la chiusura di via Salaria all'altezza della motorizzazione civile per la riparazione di un cavalcavia il traffico è deviato sulle corsie... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-07-2026 ore 14:30

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