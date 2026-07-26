Traffico Roma del 26-07-2026 ore 11 | 30

Alle 11:30 di domenica 26 luglio, le principali strade di Roma verso il Litorale sono congestionate. La via Aurelia, tra le arterie più trafficate, mostra lunghe code in entrambe le direzioni. Le auto si muovono a passo d’uomo, creando rallentamenti significativi lungo il percorso verso le spiagge. La giornata si presenta come una delle più intense in termini di traffico, con molte vetture in transito verso le località balneari.

Luceverde Roma domenica 26 luglio giornata da bollino rosso sulle principali arterie che conducono verso le spiagge del Litorale Quindi so Aurelia Cristoforo Colombo il Pontina al Trieste fino al 13 agosto lavori in viale Eritrea con chiusura della strada tra via Lucrino e via Lago di Lesina In quest'ultima direzione attenzione alla segnaletica proseguono i lavori sulla via Ardeatina la strada lo ricordiamo è transitabile a senso unico alternato tra via della Fotografia via di Grotta Perfetta è frequente la formazione di code in caso di traffico intenso al Circo Massimo prosegue la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma questa sera la... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Nel traffico di Roma

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