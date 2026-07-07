Il traffico a Roma alle 11:30 del 7 luglio 2026 presenta disagi a causa di alcuni cantieri aperti in diverse zone della città. La circolazione è rallentata e si registrano code in prossimità delle aree interessate. La situazione è gestita dai servizi di mobilità, che segnalano possibili ulteriori variazioni nel corso della giornata. Non sono stati comunicati incidenti o problematiche di rilievo oltre ai lavori in corso.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in città sono in alcuni cantieri con effetti sul traffico chiusa per lavori via Ischia di Castro deviazioni in corso nel Municipio XV lavori a via Isola Farnese in via dei Due Ponti in via di Valle Muricana in corso divieti di sosta chiusure alla circolazione proseguirà sino al 18 luglio la chiusura di via Salaria all'altezza della motorizzazione civile per la riparazione di un cavalcavia il traffico è deviato sulle corsie laterali la stessa via Salaria è tornata completamente percorribile a due corsie tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario in direzione raccordo dopo la conclusione dei lavori di messa in sicurezza di una scarpata e a proseguono i lavori in via Folchi deviazioni in corso https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-07-2026 ore 11:30

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Nel traffico di Roma

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