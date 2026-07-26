Traffico Roma del 26-07-2026 ore 08 | 30

Notizia in breve

Alle 8:30 di domenica 26 luglio, le principali arterie di Roma verso il Litorale sono state segnalate con traffico intenso e code. In particolare, l'Aurelia e altre strade dirette alle spiagge risultavano congestionate. La giornata è stata definita da bollino rosso, indicando un alto livello di afflusso veicolare. Nessun incidente o intervento urgente è stato segnalato, ma il traffico ha rallentato significativamente nelle zone interessate.