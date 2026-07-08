Luceverde Roma decisamente trafficato il raccordo anulare in carreggiata interna code a tratti dalla Casilina alla Roma Fiumicino in carreggiata esterna rallentamenti e code dalla Tiburtina e più avanti dalla Cassia alla Trionfale code per lavori sull'Aurelia da Castel di Guido alla Massimina verso il centro sulla Flaminia per il traffico intenso code da Labaro a via dei due stessa situazione lungo la Salaria con code dal raccordo alla motorizzazione civile ed all'aeroporto dell'Urbe alla tangenziale est ricordiamo che sulla stessa Salaria per i lavori al cavalcavia la strada è chiusa all'altezza della motorizzazione civile nelle due... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-07-2026 ore 08:30

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Nel traffico di Roma

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Traffico Roma del 07-07-2026 ore 08:30Il traffico a Roma alle 8:30 del 7 luglio 2026 risulta molto intenso, con volumi elevati dall'anello del raccordo anulare fino al centro della città.

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Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 27 e domenica 28 giugno 2026; Concerto di Ultimo a Tor Vergata, rivoluzione mobilità: metro aperte h24, ma Manzoni e Re di Roma chiuse dalle 22. Vietate al traffico 14 strade; Roma, auto in fiamme sul Lungotevere. Traffico in tilt e strada chiusa; Traffico weekend 3, 4 e 5 luglio: come viaggiare informati ed evitare le code.

Linea Pisa - Roma: dalle ore 08:00 circolazione ferroviaria rallentata in prossimità di Follonica per un inconveniente tecnico alla linea rfi.it/content/rfi/it… maggiori info sulsitodisimo e.altervista.org/traffico.html #viaggiatreno #infotreni #infotrenitalia x.com

Traffico Roma del 08-07-2026 ore 07:30Luceverde Roma dentro va Ti traffico sostenuto ed in ulteriore aumento lungo le strade della capitale sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna ... romadailynews.it

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