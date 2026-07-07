Il traffico a Roma alle 8:30 del 7 luglio 2026 risulta molto intenso, con volumi elevati dall'anello del raccordo anulare fino al centro della città. Le principali strade sono congestionate, rendendo difficile la circolazione. La situazione coinvolge soprattutto le vie più trafficate e le arterie di collegamento tra periferia e centro urbano. Non sono segnalati incidenti o blocchi specifici, ma il flusso elevato sta causando rallentamenti significativi.

Luceverde Roma volume di traffico molto intensi a Roma dall'anello del raccordo anulare all'interno del tessuto urbano e lungo le principali consolari che portano verso il centro inizia dal raccordo anulare il traffico è molto sostenuto esiste ancora in carreggiata interna te la Caterina e la Appia mentre in esterna I rallentamenti sono compresi tra la via Tiburtina a via Nomentana congestionato il traffico risultato Urbano A24 Roma L'Aquila con coliche in telefono l'intero percorso in direzione della tangenziale est sulla stessa tangenziale est e si rallenta sempre per traffico intenso tra Ponte delle Valli in via Salaria verso lo stadio... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-07-2026 ore 08:30

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