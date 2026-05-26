Il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare di Roma è intenso alle 7:30 del 26 maggio 2026. Le condizioni della circolazione risultano congestionate in diverse tratte, con rallentamenti segnalati lungo le principali direttrici di accesso e uscita. Nessuna informazione su incidenti o lavori in corso. La situazione richiede attenzione e si consiglia di pianificare eventuali percorsi alternativi.

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare con code tra Casilina e doppia code a tratti anche in esterna tra Prenestina e ti butti trafficato tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra il raccordo è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è ancora tra San Lorenzo viale Castrense in direzione San Giovanni ancora code sulla via Flaminia tra il raccordo è via dei Due Ponti in direzione del centro città stessa situazione sulla via Salaria tra Fidene l'uscita per la tangenziale sulla via Aurelia traffico... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-05-2026 ore 07:30

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Nel traffico di Roma

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