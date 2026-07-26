Traffico Lazio del 26-07-2026 ore 17 | 30

Domenica 26 luglio, alle ore 17:30, le principali arterie verso le spiagge del Litorale sono state interessate da traffico intenso. La strada Aurelia e altre vie principali hanno registrato code e rallentamenti a causa dell’afflusso di veicoli diretti alle zone balneari. La giornata è stata classificata come da bollino rosso, indicando un livello elevato di congestione sulle strade di accesso alle località costiere.

Luceverde Roma domenica 26 luglio giornata da bollino rosso sulle principali arterie che conducono verso le spiagge del Litorale Quindi so Aurelia Cristoforo Colombo il Pontina al Trieste fino al 13 agosto lavori in viale Eritrea con chiusura della strada tra via Lucrino e via Lago di Lesina In quest'ultima direzione attenzione alla segnaletica proseguono i lavori sulla via Ardeatina la strada lo ricordiamo è transitabile a senso unico alternato tra via della Fotografia via di Grotta Perfetta è frequente la formazione di code in caso di traffico intenso al Circo Massimo prosegue la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma questa sera la... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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