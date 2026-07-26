Pogacar ha vinto il Tour con un vantaggio di 6 minuti e 26 secondi su Evenepoel. Sul podio anche Del Toro, a 9 minuti e 42 secondi. Merckx ha commentato che, viste le prestazioni, Pogacar potrebbe superare i risultati dei grandi ciclisti del passato. La classifica finale ha confermato l’esito della corsa, con il vincitore che si è distinto negli ultimi giorni di gara.

Merckx è stato abbastanza chiaro. Visti i risultati stratosferici, le sue parole possono davvero diventare realtà: “Pogacar non si limiterà ad eguagliare i campioni del ciclismo, sarà ancora meglio. Può vincere i tre Grandi Giri nello stesso anno”. La classifica finale del Tour de France 2026 non lascia spazio a sorprese. Primo verdetto: Pogacar conquista la sua quinta Boucle, eguagliando Anquetil, Indurain, Hinault e lo stesso Merckx. L’ultima frazione, conclusasi a Parigi, è stata ridotta a 89 km a causa degli incendi che stanno mettendo in ginocchio la regione della Gironda, con almeno 140mila sfollati. Lontani i tempi in cui Gino Bartali si concedeva cinque minuti di relax – non proprio salutare – tra un caffè e un sigaro prima della partenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour, la classifica finale: Pogacar trionfa con 6'26" su Evenepoel. Sul podio anche Del Toro a 9'42"

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Pogacar e Vingegaard con lo stesso tempo: il recap delle prime tre tappe del Tour de France 2026

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