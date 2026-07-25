Tadej Pogacar ha vinto il Tour de France 2026, dopo aver dominato in lungo e in largo le tre settimane durante le quali si è snodata la corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo. Il fuoriclasse sloveno ha messo le mani sulla quinta Grande Boucle della propria carriera, eguagliando il record di grandi icone della storia del ciclismo ed entrando sempre di più nel mito del pedale: dopo le apoteosi del 2020, 2021, 2024, 2025, domani pomeriggio alzerà nuovamente al cielo il trofeo sui Campi Elisi di Parigi. L’alfiere della UAE Emirates ha gareggiato da autentico cannibale sulle strade transalpine, vincendo cinque frazioni e dettando... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Tour de France 2026, ventesima tappa: Pogacar trionfa con un vantaggio esagerato su Evenepoel. Piganzoli miglior italiano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TOUR DE FRANCE 2026 - LÉGENDAIRE ! Tadej Pogacar s'offre une victoire de PRESTIGE à l'Alpe d'Huez

Notizie e thread social correlati

Classifica Tour de France 2026, sedicesima tappa: Evenepoel recupera su Pogacar! Piganzoli guadagnaDurante la sedicesima tappa del Tour de France 2026, una cronometro di 26,1 km ha portato a cambiamenti nella classifica generale.

Classifica Tour de France 2026: Pogacar cannibale, oltre 7? su Evenepoel! Piganzoli con i denti in top15Tadej Pogacar ha conquistato la prima posizione nella classifica del Tour de France 2026, superando di oltre sette punti Evenepoel.

Temi più discussi: Tour de France 2026: La classifica generale, le maglie e tutti i risultati di tappa LIVE; Le classifiche del Tour de France fino alla 19^ tappa; Classifica Tour de France 2026: Pogacar amministra; Piganzoli perde 25?, ma resta in top15; Classifica Tour de France 2026: Pogacar fa il vuoto sull'Alpe d'Huez.

Penultimo atto di questo Tour, ultima occasione per gli uomini di classifica per fare la differenza: stiamo per assistere a una tappa epica! Guarda tutte le tappe del Tour de France 2026 in diretta su HBO Max e Discovery+ #Ciclismo #Cycling #Tour x.com

ANALISI - 5 ciclisti sotto il radar che possono sorprendere nella battaglia per la classifica generale del Tour de France 2026 reddit

Tour de France, vince la tappa dell'Alpe d'Huez, Pogacar in maglia giallaDopo l'ennesima impresa di Pogacar ieri sull'Alpe d'Huez, il Tour de France affronta oggi la penultima tappa, la 20^. Quasi 5500 metri di dislivello e salite mitiche come il Galibier e di nuovo ascesa ... sport.sky.it

Tour de France, Pogacar trionfa sull'Alpe d'Huez e batte il record di PantaniAlla Grande Boucle è il giorno della prima scalata dell'Alpe d'Huez. Tappa corta, nemmeno 128 km, ma quattro GPM che potrebbero ribaltare la classifica generale, compreso il più atteso che porterà al ... sport.sky.it