Classifica Tour de France 2026 ventesima tappa | Pogacar trionfa con un vantaggio esagerato su Evenepoel Piganzoli miglior italiano

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tadej Pogacar ha concluso la ventesima tappa del Tour de France 2026 in prima posizione, con un vantaggio ampio su Evenepoel. La classifica generale vede Pogacar in testa, con un margine considerevole sugli inseguitori. Tra gli italiani, il miglior risultato è di Piganzoli, che si posiziona tra i primi. La corsa si avvia alla fine con il capitolo finale ancora da disputare.

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Tadej Pogacar ha vinto il Tour de France 2026, dopo aver dominato in lungo e in largo le tre settimane durante le quali si è snodata la corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo. Il fuoriclasse sloveno ha messo le mani sulla quinta Grande Boucle della propria carriera, eguagliando il record di grandi icone della storia del ciclismo ed entrando sempre di più nel mito del pedale: dopo le apoteosi del 2020, 2021, 2024, 2025, domani pomeriggio alzerà nuovamente al cielo il trofeo sui Campi Elisi di Parigi. L’alfiere della UAE Emirates ha gareggiato da autentico cannibale sulle strade transalpine, vincendo cinque frazioni e dettando... 🔗 Leggi su Oasport.it

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TOUR DE FRANCE 2026 - LÉGENDAIRE ! Tadej Pogacar s'offre une victoire de PRESTIGE à l'Alpe d'Huez

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