Remco Evenepoel ha vinto la tappa in salita del Tour de France sul Plateau de Solaison, battendo Tadej Pogacar per la prima volta in una frazione in linea. Durante la stessa giornata, Jonas Vingegaard si è ritirato dalla corsa. In classifica generale, il ciclista noto come Del Toro si è posizionato al terzo posto.

PLATEAU DE SOLAISON – Remco Evenepoel ha battuto Tadej Pogacar per la prima volta in una tappa in linea del Tour de France. Sul Plateau de Solaison la maglia gialla deve piegarsi al campione olimpico (ora secondo in classifica a 5’00” da Pogi), ma può lo stesso essere soddisfatto della salita tutta fatta in testa, da “gregario” del compagno Isaac Del Toro, terzo di tappa e nuovo terzo della generale. Dalla quale si sfila irrimediabilmente e definitivamente Jonas Vingegaard, caduto in discesa a 21 km dall’arrivo e costretto al ritiro. Una tappa spartiacque che rilancia le quotazioni di Evenepoel e un po’ respinge Paul Seixas, quarto di tappa a 58”, ancora quarto della generale ma ora superato da Del Toro (a 5’58”). 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Tour, Evenepoel batte Pogacar in salita, Vingegaard si ritira, Del Toro 3° in classifica

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DUELLO EPICO POGACAR-VINGEGAARD

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