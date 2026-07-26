Mathieu van der Poel ha vinto l’ultima tappa del Tour de France 2026, conclusa sui Campi Elisi, dopo una corsa combattuta contro Tadej Pogacar. La gara si è svolta con un duello tra i due ciclisti, che si sono sfidati negli ultimi chilometri. La vittoria è arrivata in una volata finale, con van der Poel che ha superato Pogacar proprio negli istanti conclusivi. La tappa ha visto una corsa molto combattuta, con numerosi tentativi di fuga e un finale molto incerto.

Uno straordinario e inaspettato Mathieu van der Poel ha vinto l’ultima tappa del Tour de France dopo una sfida spettacolare con Tadej Pogacar L’ultima tappa del Tour de France 2026 sui Campi Elisi ha regalato uno spettacolo incredibile. Abbandonata la tradizionale passerella, il nuovo percorso accorciato ha previsto un paio di giri sul circuito parigino, seguiti dal tratto di Montmartre. A quarantotto chilometri dall’arrivo, la neutralizzazione ha portato alcuni corridori, come Isaac del Toro, a rialzarsi, non avendo più nulla da temere in classifica generale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Tour de France, van der Poel vince l’ultima tappa! Duello incredibile con Pogacar

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TOUR DE FRANCE 2026 : VAN DER POEL FAIT CRAQUER POGACAR au terme d'un duel ÉPIQUE

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