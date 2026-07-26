Parigi, 26 lug. (Adnkronos) - L'olandese Mathieu Van der Poel vince l'ultima tappa a Parigi di 89 chilometri del Tour de France con arrivo sugli Champs-Élysées, ma lo sloveno Tadej Pogacar della UAE Team Emirates XRG trionfa per la quinta volta nella Grande Boucle, eguagliando il record di Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain. Il campione sloveno chiude dopo tre settimane di dominio assoluto lungo le strade transalpine. Dopo il ritiro di Jonas Vingegaard, solo Remco Evenepoel ha provato a stare al passo dello sloveno chiudendo secondo in classifica generale. Terza piazza per il messicano Isaac Del Toro, che conquista la maglia bianca. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tour de France, cinquina di Pogacar, ultima tappa a Van der Poel

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The Tour de France 2026 Hits Tadej Pogacar Territory Again

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Van der Poel vince la nona tappa del Tour de France, Pogacar resta in maglia gialla.Mathieu Van der Poel ha vinto la nona tappa del Tour de France 2026, corsa tra Malemort e Ussel su 154,6 km.

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar, Van Der Poel, Evenepoel e Pedersen al comando. Gruppo a 10?A 21 chilometri dall’arrivo, il gruppo principale si mantiene compatto, con alcuni corridori in evidenza.

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