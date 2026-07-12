Mathieu Van der Poel ha vinto la nona tappa del Tour de France 2026, corsa tra Malemort e Ussel su 154,6 km. La maglia gialla rimane indossata dal ciclista sloveno, che ha mantenuto la leadership nella classifica generale. La frazione si è conclusa con la vittoria del corridore olandese, che ha dimostrato le sue capacità in questa tappa.

Mathieu Van der Poel trionfa nella nona tappa del Tour de France 2026. USSEL (FRANCIA) (ITALPRESS) – Mathieu Van der Poel, fuoriclasse dell’Alpecin-Premier Tech, ha messo in mostra le sue straordinarie abilità nella nona tappa del Tour de France 2026, che si è svolta tra Malemort e Ussel su un percorso di 154,6 km. Grazie a una fuga ben orchestrata, Van der Poel è riuscito a battere i suoi avversari, tra cui Tobias Johannessen (Uno-X-Mobility), Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) e Alex Baudin (EF Education EasyPost), conquistando così la sua terza vittoria in carriera nella storica corsa francese. Nonostante il grande spettacolo offerto dalla tappa, Tadej Pogacar ha mantenuto il controllo della situazione, difendendo con successo la sua maglia gialla. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Van der Poel vince la nona tappa del Tour de France, Pogacar resta in maglia gialla.

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EXCEPTIONAL! Mathieu van der Poel gets his Tour de France win on Stage 9!

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Tour de France, #VanderPoel vince la tappa di Ussel, Pogacar in maglia gialla #SkySport x.com

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