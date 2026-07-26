La tappa finale del Tour de France è stata accorciata a causa degli incendi, con la corsa che si concluderà sugli Champs-Élysées. La gara si svolgerà domenica, con i ciclisti che affronteranno un percorso ridotto tra i Campi Elisi e Montmartre. La 113ª edizione si chiuderà così con il consueto arrivo a Parigi, dove saranno annunciati i vincitori.

La 21ª e ultima tappa del Tour de France, in programma domenica, metterà il sigillo sulla 113ª edizione con il tradizionale arrivo sugli Champs-Élysées. Per il secondo anno consecutivo il percorso includerà tre passaggi sulla salita di Montmartre, destinata ancora una volta a rendere imprevedibile il finale. Ma è stato deciso di modificare il percorso tra Thoiry e Parigi e il tracciato non si svilupperà più sui 133 chilometri previsti. Il percorso è stato infatti ridotto a 89 km a causa della situazione legata dagli incendi (già evacuate 140 mila persone). “A fronte dei numerosi incendi che stanno attualmente interessando la Francia, e... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour de France, ultima tappa accorciata per gli incendi: Parigi incorona i vincitori tra Campi Elisi e Montmartre

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Tour de France : étape raccourcie à cause de la canicule, qu'est-ce que ça change

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