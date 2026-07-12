Caldo estremo al Tour de France | tappa accorciata allerta rossa e picchi di 43 gradi lungo il percorso

Notizia in breve

La tappa del Tour de France 2026 è stata abbreviata a causa di temperature che hanno raggiunto i 43 gradi lungo il percorso. È stato dichiarato un allarme rosso per il caldo estremo, che ha reso difficile la prosecuzione della gara. La corsa si svolge in un contesto di ondata di calore che coinvolge tutta l’Europa, con condizioni considerate ormai quasi impraticabili per i ciclisti. La decisione di accorciare la tappa è stata presa per motivi di sicurezza.