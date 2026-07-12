Caldo estremo al Tour de France | tappa accorciata allerta rossa e picchi di 43 gradi lungo il percorso
La tappa del Tour de France 2026 è stata abbreviata a causa di temperature che hanno raggiunto i 43 gradi lungo il percorso. È stato dichiarato un allarme rosso per il caldo estremo, che ha reso difficile la prosecuzione della gara. La corsa si svolge in un contesto di ondata di calore che coinvolge tutta l’Europa, con condizioni considerate ormai quasi impraticabili per i ciclisti. La decisione di accorciare la tappa è stata presa per motivi di sicurezza.
Anche il Tour de France 2026 continua a fare i conti con l’emergenza climatica: l’ondata di caldo estremo che sta soffocando l’Europa non accenna a diminuire la propria intensità, rendendo le condizioni quasi impraticabili per i ciclisti. Dopo la protesta di diversi corridori nei giorni scorsi, oggi gli organizzatori hanno deciso quanto meno di fare qualcosa. Infatti il percorso della nona tappa, da Malemort a Ussel, è stato accorciato di circa 30 km. La tappa in corso oggi, domenica 12 luglio, prevede quindi 155,5 km contro i 185,5 km inizialmente previsti. La partenza è stata posticipata alle ore 13.45. Lungo il percorso però il caldo non dà tregua: ci sono picchi di 43 gradi quando il gruppo passa nel dipartimento di Correze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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