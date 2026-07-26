Il Tour de France 2026 si è concluso con la vittoria di Pogacar, che ha conquistato il suo quinto titolo. L’ultima tappa, una cronometro di 89 chilometri a Parigi, è stata vinta dall’olandese Van der Poel, che ha tagliato il traguardo per primo. La corsa si è chiusa con la classifica generale che vede Pogacar al vertice, mentre Van der Poel ha ottenuto il successo nella frazione finale.

Parigi, 26 lug. (Adnkronos) - L'olandese Mathieu Van der Poel vince l'ultima tappa del Tour de France 2026, una passerella di 89 chilometri a Parigi con arrivo sugli Champs-Élysées, e lo sloveno Tadej Pogacar della UAE Team Emirates XRG trionfa per la quinta volta nella Grande Boucle, eguagliando il record di Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain. Il campione sloveno chiude dopo tre settimane di dominio assoluto lungo le strade transalpine. Dopo il ritiro di Jonas Vingegaard, solo Remco Evenepoel ha provato a stare al passo dello fuoriclasse chiudendo secondo in classifica generale. Terza piazza per il messicano Isaac Del Toro, che conquista la maglia bianca. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tour de France, quinto trionfo di Pogacar. Ultima tappa a Van der Poel

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Tadej Pogacar vince il suo quinto Tour de France. A Mathieu van der Poel l’ultima tappa show con partenza e arrivo a Parigi sugli Champs-Élysées #ANSA x.com

Tour de France/Alpe d’Huez reddit

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