Tour de France | oggi gran finale a Parigi la classifica e gli orari della premiazione
La tappa 21 del Tour de France 2026 si conclude a Parigi, con il gruppo che attraversa la città per arrivare all’arrivo. La corsa non prevede la tradizionale passerella finale a causa di modifiche organizzative legate all’assenza delle forze dell’ordine, impegnate in emergenza incendi. La classifica finale sarà decisa durante l’ultima frazione, mentre la premiazione è prevista nel pomeriggio, con i vincitori che saliranno sul podio.
La tappa 21 del Tour de France 2026 porta l’intero gruppo a Parigi per un epilogo senza la solita passerella. Le modifiche causate dall’assenza delle forze dell’ordine, attualmente impegnate nell’emergenza incendi, non intaccano lo spettacolo sportivo. La frazione lunga complessivamente 89 chilometri inizia ufficialmente alle ore 16.15 e si conclude verso le ore 19.45. La corsa prevede una prima fase dedicata al circuito dei Campi Elisi, allungato per questa edizione con 2 giri supplementari di assoluta pianura. Dopo questo segmento iniziale, la gara diventa a tutti gli effetti una semiclassica che potrebbe essere spettacolare. I ciclisti affrontano infatti la Côte de la Butte de Montmartre, uno strappo insidioso in pavé lungo 1 chilometro con una pendenza media del 5,6%. 🔗 Leggi su Sportface.it
Tour de France 2026 prosegue, ultime tappe e gran finale
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