La quinta tappa del Tour de France si conclude a Pau, nelle Pirenei, con un finale in sprint. Finora, la corsa non è stata dominata dai velocisti, ma questa tappa potrebbe cambiare scenario. La strada presenta un percorso che si adatta agli attaccanti e ai favoriti per la volata finale. Gli orari delle trasmissioni televisive sono disponibili, mentre i corridori si preparano per affrontare gli ultimi chilometri.

Foix, 7 luglio 2026 – Fino a qui non è stato un Tour de France per velocisti, ma ora l’occasione arriverà a Pau, ormai tradizionale sede di arrivo in zona Pirenei. Non ci saranno salite dure nella quinta tappa e stavolta gli sprinter potranno giocarsi la vittoria parziale prima che la strada torni a salire nella giornata di giovedì, dove sarà in programma il Tourmalet. Intanto, nella quarta tappa c’è stato il netto successo in fuga di Mads Pedersen in volata ristretta su Quinn Simmons, Paul Garcia Pierna e l’italiano Marco Frigo, mentre la maglia gialla è passata sulle spalle del norvegese Torstein Traeen, pure lui in fuga, con Tadej Pogacar che ha dato via libera ai fuggitivi vista la massima concentrazione verso la tappa di giovedì con le grandi salite pirenaiche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tour de France oggi tappa 5: il percorso (con finale sprint), i favoriti e gli orari tv

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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