Oggi si corre la tappa 17 del Tour de France, con partenza da Thonon les Bains e arrivo a Chambery. La tappa, considerata interlocutoria, potrebbe favorire i velocisti o favorire una fuga lunga. Il percorso presenta un profilo misto, adatto sia ai velocisti che ai tentativi di fuga. Sono previsti orari di trasmissione televisiva e la tappa si svolge prima del trittico di montagna.

Thonon les Bains, 22 luglio 2026 – Una tappa interlocutoria prima del trittico in montagna. A Chambery, oggi, un’occasione o per i velocisti o per una fuga a lunga gittata al Tour de France 2026. Nel frattempo, la cronometro di Thonon les Bains ha visto la vittoria del campione iridato Remco Evenepoel, che ha guadagnato una trentina di secondi su Tadej Pogacar, ma senza riaprire i discorsi per la maglia gialla dato che il vantaggio dello sloveno è ancora consistente (4’32”). In ogni caso, il belga della Bora potrebbe aver messo in sicurezza il podio, dato che dietro di lui Isaac Del Toro è a 6’51” dalla vetta e Paul Seixas, ottimo quarto nella crono dietro Skjelmose, dista 7’11”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tour de France oggi tappa 17: il percorso con l’altimetria, i favoriti e gli orari tv

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

Notizie e thread social correlati

Tour de France oggi tappa 15, ancora salite: il percorso con l’altimetria. Gli orari tv e i favoriti +++ stampare alle 10La tappa 15 del Tour de France si conclude con un arrivo in quota a Plateau de Solaison, segnando la fine della seconda settimana della corsa.

Tour de France oggi tappa 14, si torna a salire: il percorso con l’altimetria. Orari tv e favoritiLa quattordicesima tappa del Tour de France si svolgerà sabato 18 luglio, con un percorso caratterizzato da salite.

Argomenti più discussi: Tour de France, oggi tappa 14: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); Tour de France 2026, Evenepoel vince la 15^ tappa, Pogacar in maglia gialla; Tour de France, Remco Evenepoel vince la cronometro da Evian les Bains a Thonon les Bains; Tour de France 2026 · Tappa 18: Percorso, orari, altimetria 23 luglio, dove vedere | Ciclismo oggi.

Tour de France, oggi tappa 17: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro) x.com

Tour de France/Alpe d’Huez reddit

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2026, CLASSIFICA | Remco Evenepoel ha vinto la crono, 28 su Pogacar! (21 luglio)Diretta Tour de France 2026, classifica e streaming video Rai 2 oggi 21 luglio: orario, percorso e vincitore 16^ tappa cronometro Evian-Thonon les Bains. ilsussidiario.net