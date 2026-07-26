Il vincitore del Tour de France 2026 ha concluso la corsa con un’età di 27 anni, 10 mesi e 5 giorni, diventando il più giovane a entrare nel gruppo dei cinque volte vincitori. Le sue prestazioni sono state valutate con il massimo dei voti, un 10 e lode. Gli italiani si sono piazzati con una media di 4,5, senza alcun rappresentante tra i vincitori o i protagonisti principali.

Ecco le pagelle complessive del Tour de France 2026. Spicca, naturalmente, Tadej Pogacar. Facciamo parlare i numeri, bastano questi. A 27 anni 10 mesi 5 giorni, Pogacar è il più giovane a entrare nel club dei vincitori di cinque Tour de France: Merckx ci riuscì a 29 anni, Anquetil e Hinault a 30, Indurain a 31. Primo nel 2020, 2021, 2024, 2025 e 2026, e in questa edizione con il suo vantaggio massimo sul secondo: 6’26” su Evenepoel (6’17” su Vingegaard nel 2024). Pogacar conquista cinque tappe e porta il totale a 26: è già il quarto di sempre, Hinault lo aspetta a 28, poi Merckx 34 e Cavendish 35. Le maglie gialle sono 71, il terzo di sempre alle spalle di Merckx 111 e Hinault 79. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour de France, le pagelle: Pogacar da dieci e lode. Italiani inesistenti, da 4,5

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