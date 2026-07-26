Pagelle Tour de France 2026 | Mathieu van der Poel da sogno Pogacar sempre protagonista
Nell'ultima tappa del Tour de France 2026, un ciclista ha vinto con una prestazione considerata tra le più significative della propria carriera. La vittoria è avvenuta sui Campi Elisi, in un contesto di grande rilievo per il corridore. Durante la gara, un altro atleta ha mantenuto un ruolo da protagonista, confermando la propria presenza costante nel corso della corsa. La tappa ha visto anche altri movimenti di rilievo tra i favoriti, senza modificare sostanzialmente la classifica generale.
PAGELLE VENTUNESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2026. Mathieu van der Poel, voto 10: una delle vittorie più belle della carriera. Aggiudicarsi l’ultima tappa del Tour de France, nello scenario dei Campi Elisi, in questa maniera, è veramente un colpaccio unico. Su Montmartre mette addirittura in difficoltà Pogacar, lo sloveno si arrende all’ultimo chilometro, mentre l’ex campione del mondo no: trenata devastante a resistere alla rimonta dei velocisti. Secondo successo in questo Tour. Jasper Philipsen, voto 8: ultimi 20 metri senza pedalare (quasi toccando il freno). Giusto, giustissimo. Per il suo capitano che è anche il suo miglior gregario una vittoria così resta nella storia e ci si può accontentare anche di una doppietta in casa Alpecin, chiusa al secondo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it
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