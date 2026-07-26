Pagelle Tour de France 2026 | Mathieu van der Poel da sogno Pogacar sempre protagonista

Notizia in breve

Nell'ultima tappa del Tour de France 2026, un ciclista ha vinto con una prestazione considerata tra le più significative della propria carriera. La vittoria è avvenuta sui Campi Elisi, in un contesto di grande rilievo per il corridore. Durante la gara, un altro atleta ha mantenuto un ruolo da protagonista, confermando la propria presenza costante nel corso della corsa. La tappa ha visto anche altri movimenti di rilievo tra i favoriti, senza modificare sostanzialmente la classifica generale.