Tour de France le pagelle della terza tappa | Pogacar vittoria e maglia da 8 De Lie un ritiro da 4

Da gazzetta.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tadej Pogacar ha vinto la terza tappa del Tour de France, arrivando primo allo sprint in salita a Les Angles e indossando la maglia gialla. La tappa, prima in quota nei Pirenei, si è conclusa con Pogacar che ha ottenuto un voto di 8. De Ligt ha invece concluso con un ritiro e un punteggio di 4. La vittoria di Pogacar segna il suo ritorno in evidenza in questa edizione del Giro.

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Torna a splendere l’arcobaleno di Tadej Pogacar sul Tour de France. Il due volte campione del mondo si impone facilmente sullo sprint in salita che chiude a Les Angles la terza tappa, primo arrivo in quota sui Pirenei. Secondo Vingegaard, che cede 2” e la maglia gialla a Pogacar per la somma dei migliori piazzamenti dopo tre tappe (6 per Tadej, 7 per Jonas), visto che hanno lo stesso tempo in classifica, ed è battuto ancora una volta dai due leader della Uae Emirates: ieri Del Toro, oggi Pogacar.  Ha voluto la vittoria, e la conquista nella giornata in cui il Tour torna in Francia dopo la partenza da Barcellona. Tadej Pogacar si toglie la maglia iridata e conquista quella gialla di leader. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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