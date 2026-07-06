Tour de France le pagelle della terza tappa | Pogacar vittoria e maglia da 8 De Lie un ritiro da 4
Tadej Pogacar ha vinto la terza tappa del Tour de France, arrivando primo allo sprint in salita a Les Angles e indossando la maglia gialla. La tappa, prima in quota nei Pirenei, si è conclusa con Pogacar che ha ottenuto un voto di 8. De Ligt ha invece concluso con un ritiro e un punteggio di 4. La vittoria di Pogacar segna il suo ritorno in evidenza in questa edizione del Giro.
Torna a splendere l’arcobaleno di Tadej Pogacar sul Tour de France. Il due volte campione del mondo si impone facilmente sullo sprint in salita che chiude a Les Angles la terza tappa, primo arrivo in quota sui Pirenei. Secondo Vingegaard, che cede 2” e la maglia gialla a Pogacar per la somma dei migliori piazzamenti dopo tre tappe (6 per Tadej, 7 per Jonas), visto che hanno lo stesso tempo in classifica, ed è battuto ancora una volta dai due leader della Uae Emirates: ieri Del Toro, oggi Pogacar. Ha voluto la vittoria, e la conquista nella giornata in cui il Tour torna in Francia dopo la partenza da Barcellona. Tadej Pogacar si toglie la maglia iridata e conquista quella gialla di leader. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Le PAGELLE del GIRO D'ITALIA 2026
Notizie e thread social correlati
Classifica Tour de France 2026, terza tappa: Pogacar veste la maglia gialla!Tappa breve del Tour de France 2026, con partenza da Granollers in Spagna e arrivo a Les Angles in Francia.
Tour de France, Pogacar vince la terza tappa e conquista la maglia giallaTadej Pogacar ha vinto la terza tappa del Tour de France, una frazione di 196 km tra Granollers e Les Angles, e si è aggiudicato anche la maglia...
Temi più discussi: Tour de France, oggi terza tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); Le classifiche del Tour de France dopo la 2^ tappa; Tour de France - Tutte le tappe - Tappe 2026; Startlist Tour de France 2026, l’elenco dei partecipanti definitivo.
Pogacar vince a Les Angles la terza tappa del Tour de France e va in maglia gialla, subito dietro Vingegaard e Seixas x.com
Tour de France, tappa 3: arrivo incerto a Les Angles! Il Tour passa tra Spagna e Francia per arrivare a Les Angles! 2?0?2?6?Domani, lunedì sei luglio, si svolgerà la terza frazione del Tour de France 2026 che parte da Granolle facebook
'Sono orgoglioso di aprire le porte alla mia nuova vita' – Thibaut Pinot sta trasformando la sua fattoria in un Airbnb per il Tour de France, ed è gratis reddit
Tour de France 2026, Pogacar vince la 3^ tappa ed è in maglia giallaProsegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Dopo le prime due frazioni in Catalogna, oggi si corre la terza tappa, da Granollers a Les Angles: si ... tg24.sky.it
Tour de France, le pagelle della terza tappa: Pogacar, vittoria e maglia da 8. De Lie, un ritiro da 4Torna a splendere l'arcobaleno dello sloveno, la cui spalla Del Toro continua a stupire. Non sufficienti Vingegaard ed Evenepoel ... gazzetta.it