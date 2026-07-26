Tour de France 2026 tutte le classifiche | dominio assoluto di Pogacar maglia verde a Pedersen
Il Tour de France 2026 si è concluso dopo tre settimane e ventuno tappe. Nell’ultima frazione, disputata sugli Champs-Élysées, Mathieu Van der Poel ha vinto al fotofinish. Durante la corsa, Tadej Pogacar ha mantenuto il dominio assoluto, mentre il maglia verde è andata a Pedersen. La gara si è chiusa con questa vittoria finale, dopo un percorso ricco di sfide e sorprese.
Dopo tre settimane di gara e ventuno tappe, si è concluso ufficialmente il Tour de France 2026 con una meravigliosa ultima frazione vinta quasi al fotofinish da Mathieu Van der Poel sugli Champs-Élysées. Il vero grande trionfatore di questa Grande Boucle è però Tadej Pogacar, che ha dominato in lungo e in largo la classifica generale festeggiando a Parigi la quinta maglia gialla della carriera. Il fuoriclasse sloveno dell’UAE Team Emirates-XRG ha preceduto sul podio finale il belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) ed il compagno di squadra messicano dell’UAE Isaac Del Toro. Quarto il giovane talento francese Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), che può ritenersi comunque soddisfatto per la sua prima esperienza al Tour da capitano a soli 19 anni. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 Stage 1 Highlights
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