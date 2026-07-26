Tour de France 2026 tutte le classifiche | dominio assoluto di Pogacar maglia verde a Pedersen

Notizia in breve

Il Tour de France 2026 si è concluso dopo tre settimane e ventuno tappe. Nell’ultima frazione, disputata sugli Champs-Élysées, Mathieu Van der Poel ha vinto al fotofinish. Durante la corsa, Tadej Pogacar ha mantenuto il dominio assoluto, mentre il maglia verde è andata a Pedersen. La gara si è chiusa con questa vittoria finale, dopo un percorso ricco di sfide e sorprese.